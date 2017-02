Traian Basescu critica adoptarea unei legi de respingere a OUG 13, sustinand ca abuzul in serviciu este deja dezincriminat

"In cele 45 de zile, articolul considerat neconstitutional este considerat suspendat. Avem de-a face cu o decizie a CCR care si-a facut efectele in 45 de zile de la pronuntare", a sustinut fostul sef al statului.Nu este prima data cand Traian Basescu sustine ca infractiunea de abuz in serviciu este deja dezincriminata. El a sustinut acest lucru de mai multe ori, in timpul scandalului declansat de adoptarea OUG 13.