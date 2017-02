Violeta Radut, urmeaza sa fie validata deputat pe locul vacant la Teleorman

Potrivit unei note a Secretariatului general al Camerei Deputatilor, avand in vedere demisia lui Adrian Ionut Gadea din functia de deputat, in locul acestuia ramas vacant va urca urmatoarea persoana care se regaseste pe lista de candidati pentru alegerea Camerei in circumscriptia electorala nr. 36 Teleorman, iar aceasta este Violeta Radut.Comisia de validare urmeaza sa intocmeasca raportul de validare a mandatului de deputat al acesteia, care va fi prezentat in plenul de marti, scrie Agepres.Camera Deputatilor a vacantat, in 14 februarie, cu 284 voturi "pentru", doua "impotriva" si o abtinere, locul de deputat al lui Adrian Ionut Gadea, luand act de demisia acestuia. Gadea a informat Biroul permanent ca incepand cu data de 27 ianuarie isi depune demisia din calitatea de deputat.Adrian Ionut Gadea a fost ales deputat de Teleorman pe listele PSD.In 17 ianuarie, el a fost numit secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.