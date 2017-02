Nicolicea: Domnul Dragnea a zis sa dam ocazia Opozitiei sa isi manifeste intelepciunea. Cine insista ca ordonanta abrogata sa fie respinsa prin lege isi asuma responsabilitatea pentru efecte

"Exprim acest punct de vedere in continuare (ca nu mai este nevoie ca OUG 13 sa urmeze procesul de legiferare pentru ca a fost deja abrogata - n.r.), cei care insista ca o ordonanta abrogata sa poata sa fie respinsa printr-o lege, adica sa aiba doua date de incetare, isi asuma responsabilitatea pentru efectele care vor fi produse. Premierul Grindeanu a vorbit de doua solutii, prorogare de termen si abrogare. Prorogarea daca o faceai pe patru ani, sa iesi din mandatul acesta, nu aveam niciun fel de problema, niciun fel de discutie, dar pentru a nu exista discutii a cedat si a acceptat punctul de vedere al presedintelui si anume sa fie data o ordonanta de abrogare", a spus luni Nicolicea la Palatul Parlamentului, citat de Agerpres.El a adaugat ca toata lumea a uitat ca cel care a propus abrogarea OUG 13 a fost presedintele Romaniei."Domnul Dragnea a zis sa dam ocazia Opozitiei sa isi manifeste intelepciunea in ceea ce priveste continutul juridic, a acceptat ceea ce a spus Opozitia, dar sa tineti minte, daca va exista vreun efect negativ le apartine in totalitate. Eu va invederez faptul ca exista posibilitatea ca si legea de respingere sa fie declarata neconstitutionala, asa cum a mai fost declarata o astfel de lege", a mentionat Nicolicea.Comisia juridica a Camerei Deputatilor a decis, in unanimitate, sa introduca pe ordinea de zi a sedintei de marti dezbaterea si raportul pentru Ordonanta 13/2017 privind Codurile penale.