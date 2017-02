Saga ordonantelor 13-14 s-ar putea incheia marti. Adoptarea OUG 14, care abroga OUG 13, votata in unanimitate de deputatii juristi/ Votul final in plen, marti

Presedintele Comisiei juridice, Eugen Nicolicea (PSD), a declarat presei ca "si legea de respingere (a OUG 13 -n.r.) ar putea fi declarata neconstitutionala", precizand insa ca "din partea PSD nu va ataca nimeni legea".Sedinta de luni a Comisiei Juridice a durat circa trei minute. Nu au existat dezbateri, iar votul pentru aprobarea acesteia a fost unul unanim.Marti dimineata, comisia se va reuni pentru a da un raport pe proiectul de respingere a OUG 13, abrogata, iar marti dupa-amiaza acesta va primi un vot in plenul Camerei Deputatilor, camera decizionala.Deocamdata, proiectul de respingere a OUG 13 asteapta sa intre la vot in plenul Senatului, care incepe la ora 16.00.Semnalul pentru aceasta procedura accelerat a fost dat joi pe Facebook de presedintele PSD Liviu Dragnea, care a declarat ca PSD va vota legea de respingere a OUG 13 "pentru a nu mai ramane loc de nicio interpretare". Precizarea acestuia a venit dupa ce atat PNL cat si USR au cerut trecerea prin procedura de urgenta a unei legi de respingere a OUG 13.Citeste si: Comisia juridica din Senat a adoptat un proiect de lege de respingere a OUG 13. Urmeaza votul in plen, marti ar putea trece si de plenul Camerei Deputatilor