Turcan: Proiectul pentru transpunerea deciziilor Curtii Constitutionale in codurile juridice, elaborat de parlamentari liberali juristi

"PNL a propus astazi sa realizam o comisie formata din experti juristi, din membri celor doua comisii din Camera si Senat, astfel incat deciziile CCR sa poata fi transpuse in Codul penal si Codul de procedura penala. PNL lanseaza provocarea in felul acesta celor din PSD sa se pozitioneze si ei transant. Credem ca aceasta este solutia pentru a detensiona situatia din societatea romaneasca. Cred ca asteptam un raspuns transant de la PSD sa vedem ce gandesc cei care au majoritatea in Parlament, daca mai pregatesc vreo nefacuta in Parlament sau nu pregatesc, adica daca muta ticalosia din Guvernul Romaniei in majoritatea parlamentara, paralel cu aceasta solicitare de pozitionare publica a PSD, PNL intr-o comisie formata din parlamentarii nostri juristi din Camera Deputatilor si Senat, pregateste un proiect astfel incat acesta sa fie supus dezbaterii publice si care sa ofere raspuns exact la ceea ce-i preocupa pe oameni", a spus Turcan la Parlament dupa sedinta comisiei de unificare a PNL.Duminica, prim-vicepresedintele PNL Catalin Predoiu a anuntat ca a primit din partea partidului sarcina sa elaboreze un proiect de introducere a solutiilor Curtii Constitutionale in corpul Codurilor penale, adaugand ca acesta ar putea fi gata in maximum 10 zile."Am primit din partea PNL sarcina sa elaborez un astfel de proiect de introducere a solutiilor Curtii Constitutionale in corpul celor doua Coduri, ca sa aliniem legile la deciziile CCR si la Directiva europeana privind drepturile omului si garantiile procesuale. O sa asamblam, la inceputul saptamanii viitoare, un grup de lucru care speram ca in 7 - 10 zile sa finalizeze acest proiect, oricum estimez ca ne vom misca mai repede decat Ministerul Justitiei. Dupa ce o sa avem un text de lucru, ne vom intalni in primul rand cu partidele din Opozitie pentru a purta un dialog pe acest proiect, dar nu excludem nici discutiile cu PSD, pentru ca avem tot interesul sa fie o lege buna si sa nu fie pretext pentru a introduce in legi tot felul de 'inovatii' care de fapt urmaresc interese personale", a spus Predoiu, duminica, intr-o conferinta de presa.