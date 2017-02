Tariceanu, dupa introducerea proiectului legii de respingere a OUG pe ordinea de zi a Senatului: Daca ordonanta mai misca, astazi o omoram complet. Cu toate ca era moarta

"Propunerea care a fost facuta pentru a suplimenta ordinea de zi de astazi, avand in vedere ca s-a redactat raportul de catre Comisia juridica, cu proiectul de lege de respingere a OUG 13. Asadar, cei care aveau anumite griji ca dupa abrogare ordonanta mai misca inca, astazi o omoram complet ca sa fie foarte clar, concret, pe intelesul tuturor. Cu toate ca era moarta, dar unii cred ca acest lucru este necesar. Prin urmare, ordinea de zi a fost modificata si in plen o sa asistati la adoptarea proiectului de lege, de respingere", a declarat Calin Popescu Tariceanu, citat de News.ro.Legea de respingere a ordonantei de urgenta 13, prin care au fost modificate codurile penale, a primit, cu unanimitate de voturi, raport de aprobare, luni, din partea Comisiei juridice a Senatului, urmand ca respingerea sa fie confirmata si prin votul plenului Senatului.Raportul Comisiei juridice de respingere a OUG 13 va intra luni, la ora 16:00, pe ordinea de zi a plenului Senatului. Dupa votul din Senat, OUG 13 va fi transmisa Camerei Deputatilor care este forul decizional in acest caz.