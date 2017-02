Senat: Comisia juridica modifica proiectul de lege de aprobare a OUG 13 in proiect de lege de respingere a OUG 13. Urmeaza votul in plen

Secretarul de stat in minister, Mariana Mot, a declarat ca "am aprecizat ca va fi mai clar in sensul adoptarii unei legi de respingere a OUG".Astfel, proiectul de lege de respingere a OUG 13 va intra la vot in plenul Senatului luni dupa-amiaza.Semnalul a fost dat joi pe Facebook de presedintele PSD Liviu Dragnea, care a declarat ca PSD va vota legea de respingere a OUG 13 "pentru a nu mai ramane loc de nicio interpretare". Precizarea acestuia a venit dupa ce atat PNL cat si USR au cerut trecerea prin procedura de urgenta a unei legi de respingere a OUG 13.Amendamentul de modificare a titlului proiectului a fost formulat de senatorul USR George Dirca si a fost votat de toti membrii comisiei.Ulterior, a fost votat si un amendament formulat de Serban Nicolae (PSD) prin care se modifca si textul proiectului in sensul respingerii OUG 13. Acesta va contine un articol unic care prevede ca se respinge ordonanta.Vom reveni