Dragnea, catre primarii de comune: Distinctia dintre legalitate si oportunitate va fi definita in Parlament, "indiferent de presiuni"

"Vom defini in Parlament, indiferent de presiuni, in mod clar distinctia dintre legalitate si oportunitate. Oportunitatea e a celui ales in mod legitim intr-un proces democratic, o da legimitatea unui vot, obligatiile asumate in campanie, libertatea de a lua decizii cu Consiliul local pentru a dezvolta comunitatea, asa cum crede acel Consiliu local", a afirmat Dragnea.Liderul PSD a sustinut ca "prea multe institutii isi dau cu parerea despre oportunitate"."Administratia publica trebuie sa iasa din aceasta stare de paralizie, cu functionari carora le este frica sa semneze, cu primari care nu stiu daca ce fac azi e interpretat peste un an sau zece", a completat presedintele Camerei Deputatilor.El a sustinut ca in Romania exista peste 20.000 legi si nu exista cineva care sa le cunoasca pe toate.El le-a mai spus primarilor de comune ca a crescut salarizarea in randul functionarilor, urmand sa se majoreze si veniturile primarilor, afirmatie ce a fost urmata de un val de aplauze venite din partea celor din sala.'Vreau sa exprim respectul meu pentru ceea ce faceti, pentru faptul ca rezistati si tineti vie aceasta flacara a sperantei in comunitatile pe care le conduceti. Salarizarea in randul functionarilor a crescut, urmeaza salarizarea primarului", a subliniat presedintele PSD."In ceea ce priveste legea salarizarii unitare, eu stiu ca in doua-trei saptamani de zile vin cu legea in Parlament, dar va trebui sa fie o dezbatere foarte serioasa cu partenerii sociali. E cuprinsa ca de la 1 iulie sa intre in vigoare", a precizat Liviu Dragnea.viewscnt