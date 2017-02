Comisia juridica a Camerei Deputatilor discuta luni OUG 14, iar in Senat se va dezbate respingerea OUG 13

Legea de aprobare a OUG 14/2017, prin care este abrogata OUG 13, a fost votata saptamana trecuta de Senat, iar acum intra in procedura legislativa in Camera Deputatilor, care este for decizional. Sedinta Comisiei juridice va incepe la ora 15.00.Saptamana trecuta, Comisia juridica a avut o discutie premergatoare, in urma careia s-a decis ca luni sau marti sa aiba loc si votul final in plen. "Voi solicita Biroului Permanent ca luni sa lucram in paralel cu plenul, in asa fel incat plenul sa se poata pronunta luni sau marti pe ordonanta 14, sa o aprobe", afirma presedintele Comisiei juridice, Eugen Nicolicea.El mai spunea ca a propus ca in corpul legii de adoptare a OUG 14 sa fie specificat faptul ca OUG 13 si-a incetat efectele la data la care a fost abrogata.O sedinta de plen a Camerei Deputatilor are loc si luni, insa ea este rezervata legilor cu raport de respingere, astfel incat cel mai probabil marti dimineata se va vota in plen Legea de aprobare a OUG 14, in functie de raportul dat de Comisia juridica.Si presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca legea de aprobare a OUG 14 va fi votata cel mai tarziu martea viitoare si in Camera Deputatilor care este for decizional, social-democratul sustinand ca "ne invartim un jurul unei ordonante care este abrogata" si nu exista "inca un pretext de enervare".OUG 14, care abroga ordonanta de modificare a codurilor penale, a fost aprobata, martea trecuta, in unanimitate de Senat. Astfel, au fost inregistrate 118 voturi "pentru", numarul senatorilor prezenti la vot.Tot luni, in Senat, va fi luata in discutie, in prima Camera sesizata, Legea de aprobare a OUG 13/2017, dupa mai multe dezbateri cu privire la modul in care se va proceda asupra proiectului. Initial, liderii PSD au afirmat ca OUG 13 si-a incetat efectele odata cu OUG 14, astfel incat nu mai este nevoie de un vot separat. Cu toate acestea, in urma dezbaterilor din spatiul public, social-democratii au decis sa respinga prin lege si OUG 13.Liviu Dragnea spune ca s-a consultat cu presedintii comisiilor juridice pentru o solutie care sa puna capat speculatiilor. "Am discutat cu presedintii comisiilor juridice ale celor doua Camere si am decis sa ducem procesul pana la capat. Vom vota legea de respingere a OUG 13 pentru a nu mai ramane loc de nicio interpretare", a conchis presedintele Camerei Deputatilor.Sedinta Comisiei juridice a Senatului va incepe la ora 12.00, tot marti fiind asteptat si un vot in plen. Solutia convenita este ca Legea de aprobare a OUG 13 sa fie transformata in Lege privind respingerea OUG 13.Senatul este, in acest caz, prima Camera sesizata, iar Legea privind OUG 13 va ajunge si la votul Camerei Deputatilor.