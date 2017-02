Liviu Dragnea: De multe ori cei care au initiat un referendum au fost si cei care au pierdut in final

"Trebuie sa se gandeasca bine daca are sens acest referendum. De multe ori, in astfel de situatii sau de fiecare data, cei care au initiat un referendum au fost si cei care au pierdut in final. Aproape de fiecare data", a afirmat Liviu Dragnea, citat de Agerpres.liderul social-democrat mai spune ca informatiile "nu mai pleaca chiar asa imediat" din PSD, iar acest lucru l-ar putea deranja pe presedintele Iohannis."Poate domnul presedinte e suparat ca nu mai are acces la toate informatiile, nici dumnealui sau poate nici alte institutii. Orice informatie pe care mi-o cere n-am de ce sa i-o ascund, sunt deschis, am fost deschis, am vrut sa colaboram, am sperat ca va intelege si va trece peste pierderea urata a alegerilor parlamentare si ca va fi decis sa contribuim impreuna la dezvoltarea acestei tari. Se pare ca nu reuseste sa faca lucrul acesta. Imi pare rau sincer de asta, ar fi putut sa fie mult mai intelept. Nu stiu cine il impinge, nu stiu cine l-a schimbat atat de mult si l-a schimbat in sensul rau. Nu-mi dau seama de ce nu-si da seama ca nu-i face bine asta si ca oricine in istorie a semanat vant a cules furtuna. Niciodata nu se termina bine lucrul acesta, de obicei cand sapi groapa altuia cazi singur in ea", spune Dragnea.El a spus din nou ca intentioneaza sa organizeze doua referendumuri in primavara, privind familia si respectiv pentru ridicarea imunitatii: "Aici este o discutie extrem de serioasa, pe de o parte Coalitia pentru Familie, care a strans trei milioane de semnaturi, un numar urias de semnaturi, si care vorbeste foarte clar de notiunea de casatorie intre un barbat si o femeie, dar exista pe de alta parte si o solicitare din partea romanilor care sunt in cardul unor minoritati sexuale sau care au si alta abordare si care vorbesc de necesitatea de a exista o notiune de parteneriat civil, care sa nu afecteze notiunea de casatorie intre un barbat si o femeie. Este o problema serioasa, care trebuie dezbatuta foarte serios, deoarece este o problema despre profunzimea societatii romanesti. Pe de o parte trebuie sa sustinem ideea de casatorie intre barbat si femeie, dar pe de alta parte nu trebuie sa fim foarte radicali. Societatea romaneasca trebuie sa caute tot timpul modalitatea prin care orice sursa de divizare sa fie exclusa."