Comisia juridica a Camerei Deputatilor ar putea dezbate luni Ordonanta 14

Presedintele Comisiei, deputatul PSD Eugen Nicolicea, a declarat saptamana trecuta ca va cere conducerii Camerei aprobarea unui program de lucru, pentru luni de la ora 15,00, pentru dezbaterea si elaborarea unui raport pe OUG 14."Comisia juridica a Camerei Deputatilor a ajuns la un consens - OUG 14 sa fie adoptata, iar situatia OUG 13 sa fie clarificata. (...) Voi solicita Biroului permanent ca luni sa lucram in paralel cu plenul, in asa fel incat plenul sa se poata pronunta luni sau marti pe ordonanta 14, sa o aprobe. Ordonanta 13 nu a venit", a spus Nicolicea miercuri.Ordonanta 14/2017 a fost adoptata de Senat, iar Camera este for decizional. Ordonanta 13/2017 se afla in dezbateri la Senat.