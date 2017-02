Seful Comisiei de agricultura din Camera Deputatilor: Avem solutii pentru a evita procedura de infringement pe legea supermarketurilor

Ioan Munteanu a precizat ca doua dintre cele trei articole invocate de Comisia Europeana au deja rezolvare, iar pentru al treilea se cauta o solutie."Am inceput dialogul de doua saptamani cu producatorii si retailerii. Nu i-am mai chemat pe toti odata ca sa nu strige unul la altul ca celalalt o duce mai bine. Astazi, legea nu se poate aplica din cauza celor trei articole care ne pot duce la procedura de infringement. Va asigur ca nu se va ajunge acolo si ne vom opri doar la atentionare timp de 2 luni, conform procedurii. Grav este ca legea a fost promulgata pe 17 iulie 2016, iar sesizarea s-a facut pe 28 iunie, deci inainte de aparitia legii. Nu este in istorie asa ceva, dar cu Romania se intampla multe la nivel european. Ne bucuram ca nu au sesizat cei din Comisia Europeana ca am eliminat taxele la raft care erau cuprinse intre 25 - 32%. Am inteles ca, in noua lege, retailerii vor sa repuna taxele de raft, dar ca sa se linisteasca vom introduce prevederea ca taxele suplimentare se vor include in pretul de vanzare", a spus deputatul Ioan Munteanu.El a aratat ca din noua lege vor disparea obligativitatea supermarketurilor de a promova pe banii lor produsele romanesti si cea privind amenajarea unor rafturi distincte pentru aceste produse - doua dintre cele trei articole invocate de Comisia Europeana.In ceea ce priveste al treilea articol, ce face referire la 51% produse proaspete, parlamentarul a spus ca eliminarea din lege ar putea fi compensata printr-un ordin de ministru care sa specifice acest lucru.