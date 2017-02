Predoiu: Am primit din partea PNL sarcina sa elaborez un  proiect de introducere a solutiilor Curtii Constitutionale in Codurile penale

"Am primit din partea PNL sarcina sa elaborez un astfel de proiect de introducere a solutiilor Curtii Constitutionale in corpul celor doua Coduri, ca sa aliniem legile la deciziile CCR si la Directiva europeana privind drepturile omului si garantiile procesuale. O sa asamblam, la inceputul saptamanii viitoare, un grup de lucru care speram ca in 7 - 10 zile sa finalizeze acest proiect, oricum estimez ca ne vom misca mai repede decat Ministerul Justitiei. (...) Dupa ce o sa avem un text de lucru, ne vom intalni in primul rand cu partidele din Opozitie pentru a purta un dialog pe acest proiect, dar nu excludem nici discutiile cu PSD, pentru ca avem tot interesul sa fie o lege buna si sa nu fie pretext pentru a introduce in legi tot felul de 'inovatii' care de fapt urmaresc interese personale", a spus Predoiu, duminica, intr-o conferinta de presa.El a adaugat ca, in viziunea PNL, in plan legislativ, Codurile penale trebuie amendate strict prin introducerea solutiilor CCR in corpul legilor si alinierea acestora la recenta Directiva a Uniunii Europene privind drepturile omului si garantiile procesuale."Ajustarile legislative nu trebuie sa fie un pretext pentru subminarea Justitiei. In plan imediat, in Parlament trebuie adoptata OUG 14/2017 si respinsa OUG 13/2017 pentru a elimina orice risc de aplicare a acesteia din urma", a mentionat el.