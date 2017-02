Ce urmeaza sa se intample cu Ordonantele 13-14 in Parlament: OUG 13 va fi respinsa luni de Senat, OUG 14 - vot final in Camera Deputatilor

Controversata Ordonanta 13/2017, abrogata prin OUG 14/2017, ar urma sa isi incheie luni parcursul legislativ in Senat, unde se va vota o lege de respingere a acesteia, si sa fie trimisa apoi la Camera Deputatilor, camera decizionala. Comisia juridica din Senat a fost convocata pentru luni la ora 12.00, cu un singur punct pe ordinea de zi - legea de aprobare a OUG 13/2017. Acest proiect de aprobare se va transforma cel mai probabil, intr-unul de respingere a OUG, care va fi votat si de majoritatea PSD-ALDE, au precizat surse parlamentare pentru HotNews.ro.Semnalul a fost dat joi pe Facebook de presedintele PSD Liviu Dragnea, care a declarat ca PSD va vota legea de respingere a OUG 13 "pentru a nu mai ramane loc de nicio interpretare". Precizarea acestuia a venit dupa ce atat PNL cat si USR au cerut trecerea prin procedura de urgenta a unei legi de respingere a OUG 13.Astfel, proiecul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.13/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala va primi un amendament simplu prin care i se va schimba titlul in proiect de lege privind respingerea OUG 13/2017.O propunere in acest sens va fi facuta probabil de cei de la PNL. Ea a fost sustinuta in sedinta precedenta a comisiei juridice si de reprezentantul Ministerului de Justitie, care a recomandat aceasta masura.Modificarea va fi votata in comisie si cel mai probabil va fi aprobata, existand sanse sa intre si la plenul Senatului, care are loc luni dupa-amiaza incepand cu ora 16.00.Odata aprobata de Senat, legea de respingere a OUG 13 va ajunge in Camera Deputatilor, camera decizionala.Initial, presedintele Comisiei Juridice din Senat, Serban Nicolae, propusese ca in sedinta programata marti, 21 februarie, sa aiba loc o dezbatere mai ampla pe OUG 13.In ceea ce priveste OUG 14/2017 de abrogare a OUG 13, legea de aprobare intra in dezbatere la Comisia Juridica din Camera Deputatilor tot luni, la ora 15.00, si cel mai probabil va fi votata de plenul Camerei Deputatilor marti dupa-amiaza.