Deputat UDMR: Propunerea privind folosirea limbii minoritatilor in unitatile sanitare a primit aviz pozitiv din partea Comisiei pentru drepturile omului

Potrivit acesteia, amendamentul la Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii prevede 'incadrarea in unitatile sanitare si a personalului de specialitate de asistenta medicala cunoscator al limbii minoritatilor nationale in unitatile administrativ-teritoriale in care cetatenii minoritatilor nationale fie au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor, fie numarul lor este de cel putin 5000'.'In Comisia pentru drepturile omului, minoritati si culte, in care lucrez, a trecut o initiativa importanta a UDMR in legatura cu folosirea limbii materne in institutiile de sanatate si anumite institutii de asistenta sociala. Noi ne-am bucurat foarte mult ca a trecut, PSD a votat alaturi de noi si minoritatile nationale, de asemenea', a declarat Benko Erika.Ea a mai mentionat ca face parte din echipa care pregateste amendamente la Legea Administratiei Locale, care va face o serie de propuneri menite sa asigure 'o mai buna practica folosirii limbii materne in situatii oficiale'.'Inseamna mult ca fac parte din aceasta echipa, pentru ca garantarea drepturilor lingvistice pentru minoritati este o componenta foarte importanta in munca mea profesionala', a mai spus aceasta.