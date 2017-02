Turcan: Avem incredere in justitie/ Marian Petrache a facut un gest corect si demn

"Avem incredere in justitie, avem incredere ca adevarul va iesi la suprafata. Este un gest corect si demn facut de domnul secretar general Marian Petrache. Am respectat si respectam in continuare independenta justitiei si principiile statului de drept, ca fiind singura formula democratica in care poate fi garantata prezumtia de nevinovatie. Clarificarea suspiciunilor care planeaza asupra unei persoane, cu respectarea principiului egalitatii in fata legii, revine organelor judiciare si instantelor", a scris Turcan vineri pe Facebook."Spre deosebire de PSD, noi am respectat intotdeauna solicitarile organelor judiciare. Avem aceasta conduita pentru ca dorim sa facem o departajare cat se poate de clara intre justitie si actiunea politica, cu scopul de a respecta criteriile de integritate asumate" mai spune ea. Marian Petrache s-a prezentat vineri dimineata la DNA , iar la iesire a declarat jurnalistilor ca are calitate de suspect intr-un dosar in care este acuzat de santaj de fostul primar de Slatina, Adrian Mladin.