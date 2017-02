Un primar PSD din judetul Iasi isi afirma sprijinul pentru Mihai Chirica

Stefurac si-a afirmat sprijinul pentru liderul PSD Iasi Mihai Chirica, sustinand ca actiunea colegilor sai nu este "oportuna si nici statutara"."Nu am fost de acord cu o parte din colegii mei de a retrage sprijinul politic al presedintelui PSD Iasi, Mihai Chirica, si nu am semnat nicio adresa sau alt document in acest scop. Nu consider oportuna actiunea primarului Mihai Mihalache si nu cred ca astfel de initiative fac bine partidului nostru. Ma delimitez public de aceasta actiune si ii rog pe colegii din PSD Iasi sa nu se foloseasca de numele meu, pentru ca nu mi-am dat acordul pentru asa ceva. Nu doresc ca opinia publica ieseana sa fie manipulata cu initiative pentru care eu nu mi-am dat acordul", a declarat primarul Gheorghe Stefurac, intr-un comunicat de presa citat de Agerpres.Edilul a precizat, totodata, ca sprijina orice demers care poate recastiga increderea electoratului iesean si isi reafirma sprijinul pentru Guvernul PSD, condus de Sorin Grindeanu."Cred ca este momentul sa ne concentram pe actul de guvernare. Cred ca este momentul sa recastigam, prin actiuni concrete, increderea romanilor care ne-au dat votul pe 11 decembrie 2016. Am incredere ca Guvernul PSD si Sorin Grindeanu sunt capabili sa redea romanilor prosperitatea si demnitatea, asa cum am promisi in campania electorala", a mai spus Stefurac.Un grup de 56 primari PSD, dintr-un total de 63 cati are PSD in judet, carora li s-au alaturat sedintele Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa, si patru parlamentari au semnat o scrisoare deschisa adresata conducerii formatiunii politice prin intermediul careia solicita retragerea primarului Mihai Chirica din functia de presedinte interimar al organizatiei judetene a PSD Iasi.Primarul comunei Schitu Duca, Mihai Mihalache a declarat, vineri, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la sediul PSD Iasi, ca 56 primari se "dezic in totalitate" de declaratiile primarului Mihai Chirica.