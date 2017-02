Razboi in filiala PSD Iasi: 56 de primari au semnat o scrisoare deschisa catre Dragnea impotriva lui Mihai Chirica/ Primarul de Iasi acuza ca unele semnaturi sunt false

Ce spun edilii PSD in scrisoarea semnata:



"Niciunul dintre noi nu dorim sa tradam increderea locuitorilor judetului Iasi pentru a sustine un lider local care are alte ganduri si idei politice.

Ne delimitam in totalitate fata de cele declarate de presedintele interimar al Organizatiei Judetene Iasi a PSD.

Ne declaram sustinerea atat fata de guvernul condus de premierul Grindeanu, cat si fata de conducerea centrala a partidului si de presedintele Liviu Dragnea.

Propunem retragerea delegarii pentru functia de presedinte interimar a Organizatia Judetene Iasi a PSD a domnului Mihai Chirica, cu pastarea calitatii de membru PSD."

"Ma simt ca la sfarsitul alegerilor din 11 decembrie, cand am avut conferinta de presa prin care anuntam castigul categoric pe care PSD Iasi l-a avut si, sa spunem, cei 9 parlamentari pe care i-am dus in Parlamentul Romaniei, fiind clasati pe locul 2, impreuna cu Argesul ca cea mai performanta organizatie judeteana.Sunt si semnaturi false acolo, si nume care s-au strecurat, probabil o sa mai vedeti si alte comunicate de presa. Pana la urma, un lucru este cert, nu trebuie sa condamn pe nimeni pentru ca eu am fost cel care am deschis acest val al democratiei in exprimare in PSD, nu-mi este de fiecare data favorabil dar sunt consecvent si voi continua sa promovez valorile social-democratiei europene, prin urmare nu cred ca am gresit si voi continua sa fiu cat se poate de atasat de aceasta ideologie.Au semnat, nu au semnat, nici nu mai conteaza care a facut-o si care nu a facut-o, un lucru este cert: trebuie sa le arat de fiecare data ca atunci cand esti la guvernare nu vinzi chiar orice si nu faci chiar totul pentru bani. Nu am avut niciun fel de atitudine impotriva partidului, ii inteleg si pe colegii care se simt oarecum marginalizati in Parlament pentru ca la Iasi a iesit un lider care a spus ca lucrurile nu merg bine si Romania a aratat ca lucrurile nu merg bine si mergem inainte.Le-am inteles nemultumirea legata de faptul ca ar fi prejudiciati in atragerea unor finantari de la Ministerul Dezvoltarii, motiv pentru care ei trebuie sa ia atitudine. Ceea ce ma surprinde foarte mult este ca pe unii colegi de-ai mei, la care tin foarte mult, i-a invins Codrin Stefanescu. E un act de recul, un masiv act de recul in ceea ce priveste imaginea PSD si probabil va trebui sa reparam si acest lucru in timp".Chirica a avut o serie intreaga de declaratii critice ulterioare adoptarii OUG 13/2017 si declansarii protestelor de strada. In ultimele zile, multe organizatii judetene PSD au transmis comunicate de presa in care au cerut fie sanctionarea lui Chirica fie chiar excluderea din partid a acestuia.Chirica este si vicepresedinte la nivel national al PSD. El a venit al conducerea PSD Iasi dupa plecarea lui Gheorghe Nichita, cercetat penal. Nichita s-a inscris apoi in PRU si a candidat la parlamentare din partea acestui partid, care nu a intrat in parlament.