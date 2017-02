Dragnea: Vom vota legea de respingere a OUG 13 pentru a nu mai ramane loc de nicio interpretare

"Ordonanta 13 este abrogata. Din punctul meu de vedere este un subiect inchis.Au fost opinii ca nu ar mai trebui sa se dezbata in Parlament, pentru ca deja este abrogata. Am discutat cu presedintii comisiilor juridice ale celor doua camere din #Parlament si am decis sa ducem procesul pana la capat. Vom vota legea de respingere a OUG 13 pentru a nu mai ramane loc de nicio interpretare", a scris Dragnea.Joi, atat PNL cat si USR au cerut ca PSD sa voteze in regim de urgenta o lege de respingere a OUG 13.In prezent, exista in procedura legislativa un proiect de lege de aprobare a OUG 13/2017. Acesta ar urma sa se transforme intr-unul de respingere a OUG 13/2017, care sa fie votat de Senat, apoi de Camera Deputatilor.