Niculae Badalau (PSD): Mihai Chirica a avut o scapare, e suficient sa il schimbam din functia de presedinte

"Eu il cunosc foarte bine pe domnul primar Chirica, am avut incredere in el, cred ca are o scapare de moment, la urmatorul Comitet Executiv voi discuta si subiectul asta, dar, el fiind presedinte interimar la Iasi, consider ca e suficient sa il schimbam din functia de presedinte pentru ca nu ii face cinste," a spus Niculae Badalau la Giurgiu."Consider ca excluderea e prea drastica, dar atat timp cat nu mai are o tribuna si nu mai are functia ca sa ne spuna ce sa facem si sa emita de la Iasi ceea ce trebuie sa faca partidul", a afirmat Badalau.Vicepresedintele Senatului a adaugat faptul ca in PSD este democratie, dar lucrurile ar fi trebuit sa fie discutate in Comitetul Executiv."Si, in general, sa stiti ca in PSD este o democratie, chiar uneori excesiva, dar consider ca trebuia sa vorbeasca in Comitetul Executiv. Eu, saptamana trecuta, personal l-am sunat si l-am invitat sa vina in Comitetul Executiv daca are nemultumiri si sa si le exprime si nu a a venit. Si atunci e foarte greu, apreciem presa, dar nu poti sa-ti spui parerile tale prin media, in presa sa le comunici liderilor sau altcuiva. Mi se pare total lipsit de respect fata de toti membrii de partid", a mai spus el.In final, presedintele executiv al PSD a spus ca acesta "nici nu e un caz atat de important, e pur si simplu o problema interna care cu siguranta se va rezolva".