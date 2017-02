"Consideram ca orice alta abordare asupra parcursului legislativ al acestei Ordonante de Urgenta ridica mari semne de intrebare in privinta intentiilor reale ale majoritatii parlamentare.Subliniem acest fapt intrucat solutia cea mai simpla pentru a elimina suspiciunile asupra readucerii in vigoare a OUG 13 este tocmai respingerea prin proiect de lege de catre Parlament in cel mai scurt timp. In acest sens, este necesar ca ulterior eventualei respingeri in Senat a OUG 13 Camera Deputatilor sa decida in calitate de for decizional.Mentionam ca procedura parlamentara impune ca toate Ordonantele de Urgenta, indiferent daca acestea se mai afla sau nu in vigoare, sa isi incheie parcursul legislativ, fie printr-o lege de aprobare, fie printr-o lege de respingere. Acelasi regim a fost aplicat si in precedentele situatii in care ordonantele de urgenta au fost abrogate, prin intermediul altor ordonante de urgenta, si cu toate acestea au fost respinse in cele din urma prin lege. Acelasi traseu legislativ poate fi identificat si in cazul Ordonantelor de Urgenta declarate in integralitate neconstitutionale", precizeaza PNL.Dan spune ca o lege de respingere a OUG 13/2017 se poate adopta rapid."Fiecare zi care trece ofera unor persoane judecate pentru coruptie ocazia atacarii in instantele de contencios administrativ sau la Curtea Constitutionala a OUG 14/2017 de abrogare si sporeste riscul reintrarii in vigoare a ordonantei care a scos sute de mii de romani in strada" afirma acesta."PSD si-a luat angajamentul politic de a elimina OUG 13, care legifereaza in favoarea unui grup de politiceni judecati pentru coruptie, si trebuie sa renunte la orice subterfugiu care vine impotriva acestui angajament. Sefii comisiilor juridice din Senat si Camera Deputatilor, Serban Nicolae si Eugen Nicolicea, amandoi parlamentari ai PSD, au adus argumente care sfideaza bunul simt pentru a bloca introducerea pe ordinea de zi a OUG 13 si respingerea acestui act normativ. Primul a propus o dezbatere ampla in jurul ordonantei abrogate care sa aiba loc candva, in viitor, iar cel de-al doilea a inventat o decizie a CCR care ar impune abandonarea demersului de respingere a OUG 13. Legea de respingere a OUG 13/2017 se poate adopta rapid, in cateva zile. PSD a dovedit ca, atunci cand sunt in joc beneficii electorale, e capabil sa treaca in doua zile prin Parlament legile care-l intereseaza", mai spune Nicusor Dan.