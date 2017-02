Turcan, mesaj pentru Olguta Vasilescu: Stimata doamna ministru, singurul razboi este cel dus de PSD si ALDE impotriva legii, a Romaniei

Turcan spune ca face un apel la autoritati sa nu mai "jigneasca romanii onesti".Mesajul acesteia:"Ancheta Directiei Copilului in ce priveste prezenta copiilor la protestele din Piata Victoriei este un mare afront adus democratiei dar si bunului simt. Avem de-a face cu o interpretare complet absurda a legii in conditiile in care se incearca sa se demonstreze ca protestatarii si-au folosit copiii in interes propriu.Fac un apel la unele autoritati, cum ar fi Directia Copilului, sa nu mai continue sa jigneasca romanii onesti care nu au facut nimic altceva decat sa isi exprime pasnic si civilizat indignarea fata deciziile Guvernului.Am un mesaj si pentru o doamna ministru care ii numeste pe protestatari iresponsabili pentru ca si-ar fi dus copiii intr-o asa numita "zona de razboi". Stimata doamna ministru, singurul razboi care se desfasoara in aceste zile este cel dus de PSD si ALDE impotriva legii, a bunului simt, a justitiei si a Romaniei.Analiza Eurostat arata ca aproape 50% dintre copiii Romaniei traiesc in saracie. Ma intreb daca Directia Copilului si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale condus de Olguta Vasilescu au terminat de identificat toti copiii din Romania aflati in situatii de risc din cauza traiului la limita subzistentei, copiii obligati sa cerseasca, copiii abuzati sau cei care sunt nevoiti sa traiasca sub cerul liber. Iar raspunsul il stiu: NU. Prin urmare, PSD si Guvernul Grindeanu ar trebui sa inceteze ofensiva impotriva oamenilor care s-au comportat democratic si sa se ocupe de lucrurile cu adevarat importante."