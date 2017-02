Nicusor Dan la RFI: Olguta Vasilescu interpreteaza legea total eronat; mi-am dus copilul si la parada de 1 decembrie si la partid, il voi mai duce si la proteste

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat miercuri ca Autoritatea Nationala de Protectie a Copilului nu poate sa ia masuri impotriva parintilor care s-au dus cu copiii la proteste, ci Politia este cea care identifica persoanele si le amendeaza. Ea a mai spus ca printre cei reclamati se afla si liderul USR, Nicusor Dan."Cei care au iesit in strada au iesit pentru ca vor sa nu se mai incalce legea. Ei bine, exista legea 272/2004, care prevede foarte clar ca parintii nu au voie sa-si expuna copiii la mitinguri (¬). Or in momentul in care iesi in strada si spui ca te lupti pentru lege si ordine si tu esti primul care incalci legea, ceva nu este in regula¬, a afirmat Olguta Vasilescu.In replica, Nicusor Dan spune ca "Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului are de rezolvat chestiuni grave in Romania, sunt copii abuzati si de ordinul zecilor de mii, sunt copii care abandoneaza scoala, sunt probleme grave cu copiii, nicidecum parinti care isi iau copiii la un miting pasnic, prietenesc, in care toata lumea se simte bine".Liderul USR afirma ca nu a incalcat legea: "Daca vorbim de cazul meu si de alte cazuri, ceea ce spune doamna ministru este o interpretare total eronata. Legea pe care o citeaza spune ca parintii nu au voie sa-si exploateze copiii, sa si-i foloseasca, pentru a obtine foloase pentru ei. De exemplu, nu poti sa te duci cu copilul sa cersesti sau nu poti sa te duci cu copilul sa protestezi in fata Primariei, ca sa ceri o casa, asta inseamna ca-ti folosesti copilul, dar ca sa te duci cu copilul la un miting civilizat, prietenesc, in care copilul se simte bine asta se intampla oriunde in lumea civilizata si nici o lege din Romania sau din afara nu interzice lucrul asta".¬ Continuarea pe www.rfi.ro.