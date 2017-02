Secretarul Comisiei de Agricultua din Senat, dupa decalnsarea infringementului pe legea supermarketurilor: "Vom face o lege in acord cu UE, care sa asigure sanse egale producatorilor romani"

"Consider ca este absolut legitim ca Parlamentul Romaniei sa urmareasca interesul producatorilor romani, la fel cum parlamentarii francezi, olandezi sau germani se gandesc la producatorii lor. Vom face o lege in acord cu Uniunea Europeana, care sa asigure sanse egale producatorilor romani fata de cei europeni. In prezent, competitia nu e corecta. Exista o dictatura a marilor retaileri, iar produsele proaspete si sanatoase din Romania nu au loc pe rafturile supermarketurilor din cauza celor congelate, de calitate inferioara, din import", a declarat senatorul PSD, citat intr-un comunicat de presa."Exista solutii compatibile cu legislatia Uniunii Europene care sprijina productia locala din alte state membre. Consider ca statul roman are obligatia sa asigure cetatenilor sai accesul la hrana proaspata si sanatoasa. Este o chestiune de siguranta alimentara si de sanatate publica, care trebuie tratata cu seriozitate de toate institutiile responsabile cu securitatea nationala", a precizat Trufin.Senatorul PSD a mai adaugat ca daca se va impune vor fi operate modificari, insa doar la articolele de lege contestate de Comisia Eurupeana. In schimb vor fi mentinute sau chiar dezvoltate prevederile care combat abuzul de pozitie dominanta din partea retailerilor fata de producatorii autohtoni."In Legea 321/2009 care este in vigoare la aceasta ora sunt mai multe prevederi care interzic marilor lanturi de supermarketuri sa abuzeze de pozitia dominanta pe care o au pe lantul comercial. Nu au voie sa puna in contracte clauze abuzive prin care sa pretinda taxe si servicii din partea furnizorilor. De asemenea, legea contine termene clare de plata, pentru produsele proaspete si cele congelate. Dar aceste prevederi se incalca in mod sistematic, iar furnizorii nu indraznesc sa reclame situatia ca sa nu fie scosi din piata. Statul trebuie sa intervina cu fermitate si vom crea mecanisme legale pentru combaterea acestui comportament", a mai subliniat senatorul Trufin.Declaratiile au fost facute in contextul unei dezbateri publice de la Comisia de Agricultura cu privire la aplicarea cadrului legal prin care se reglementeaza comercializarea produselor alimentare. La aceasta intalnire au participat reprezentantii ministerului Agriculturii, ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Concurentei si ai producatorilor romani din industria alimentara din cele 7 domenii de interes national: carne, oua, legume, fructe, miere de albine, produsele lactate si de panificatie.