Tot mai multe filiale PSD cer excluderea lui Mihai Chirica din partid

Potrivit comunicatului, in cadrul Comitetului Executiv Judetean, liderul filialei Prahova, Bogdan Toader, "a fost mandatat sa sustina, in cadrul sedintei Comitetului Executiv National a PSD, excluderea din partid a vicepresedintelui Mihai Chirica, primarul municipiului Iasi".Alte filiale PSD care au cerut sancionarea sau excluderea lui Chirica sunt cele din Alba, Constanta, Valcea, Dolj, Dambovita, Mehedinti, Satu Mare, Olt, Arad.De asemenea, mai mult primari din Iasi, organizatia lui Chirica, au cerut conducerii centrale sa ia in discutie situatia acesteia.Este posibil ca saptamana viitoare sa aiba loc o sedinta a Comitetului Executiv national PSD in care sa se decida cazul Chirica.Tot mai multe filiale PSD din tara au transmis comunicate in care isi afirma si sustinerea pentru guvernul Sorin Grindeanu si pentru liderul PSD, Liviu Dragnea.Dragnea declara marti ca nu vrea sa puna problema excluderii lui Chirica, dupa ce afirmase ca membrii organizatiei Iasi sunt cei care trebuie sa ia o decizie in privinta primarului Iasi.