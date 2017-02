Florin Iordache despre abuzul in serviciu: O sa vedeti ca, in cascada, foarte multe instante vor pronunta hotarari de achitare

El a subliniat ca OUG 13 nu-l viza pe presedintele PSD, Liviu Dragnea, ci urmarea punerea in concordanta a legislatiei cu unele hotarari ale Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR)."Nu-l viza (OUG 13 - n.r.) pe dl. Dragnea pentru ca oricum nu se aplica dumnealui (...). In acelasi timp, (infractiunea de abuz in serviciu - n.r.) trebuie sa o reglementam cumva. Nu se face prin ordonanta, foarte bine, trebuie facuta in Parlament. Poate viitorul ministru al Justitiei va initia un alt demers. Dar repet, trebuie facuta (...). O sa vedeti ca, in cascada, foarte multe instante, datorita faptului ca exista vid legislativ, vor pronunta hotarari de achitare. De fapt aici e problema. La acest moment e dezincriminat. Ori in ordonanta noi spuneam ca se pedepseste de la sase luni la trei ani", a spus Iordache.Florin Iordache a mentionat ca respectiva OUG a fost votata in unanimitate de Guvern, iar daca fostul ministru Florin Jianu afirma ca nu a citit ordonanta "e vina dumnealui ca n-a citit sau n-a fost atent"."In Guvern a existat unanimitate. Dupa ce eu am prezentat nu au existat discutii pe ordonanta. Repet, este decat punerea in concordanta, dar nimeni nu s-a uitat pe expunerea de motive, pentru ca discutam acolo de cinci hotarari ale CCR, de la abuz in serviciu pana la alcoolemie. Si la fiecare in parte spuneam de ce am ajuns la solutia asta. Dar nimeni n-a citit asta (cu referire la protestatari - n.r.). (...) A, membrii Guvernului, cu unanimitate de voturi. Atunci cand s-a discutat, nimeni nu a fost impotriva (...). In sedintele de Guvern fiecare ministru primeste o anumita documentatie si fiecare, daca are de facut discutii, completari, observatii, (...) au anumite puncte de vedere. (...) Dar acolo stenograma e publica. La interventia prim-ministrului eu am prezentat ce noutati vin, ce reglementeaza si nimeni din membrii Cabinetului nu a avut niciun comentariu. Se trezeste acum domnul Jianu sa-si aduca aminte ca n-a citit. E vina dumnealui ca n-a citit sau n-a fost atent", a explicat Iordache.Stanescu si Iordache au participat miercuri, la Slatina, la sedinta Comitetului Executiv Judetean al PSD Olt, in cadrul caruia s-au adoptat trei rezolutii, pentru sustinerea lui Liviu Dragnea la conducerea partidului, a Cabinetului Grindeanu si pentru a participa la un miting al social-democratilor la Bucuresti, precum si o alta prin care solicita excluderea din partid a lui Mihai Chirica.