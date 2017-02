Carmen Dan catre jandarmi: Ati raspuns huiduielilor cu diplomatie si profesionalism

Intr-un mesaj publicat pe Facebook si adresat la bilantul Jandarmeriei Romane pe 2016, demnitarul a precizat ca, de la preluarea mandatului, actiunile prioritare ale ministerului s-au axat pe zona de asigurare a ordinii si sigurantei publice sau a gestionarii situatiilor de urgenta cauzate de fenomenele meteorologice periculoase."Ati fost cea mai importanta structura a Ministerului Afacerilor Interne la recentele evenimente publice din Bucuresti si tara - prin misiunile de asigurare a ordinii publice ati fost cei care au raspuns huiduielilor cu diplomatie si profesionalism. Ati primit flori de la o multime agitata si aparent ostila. Toate acestea pentru ca, desi sunteti o structura de forta a MAI, ati stiut sa nu raspundeti cu violenta miscarilor din strada", a afirmat Carmen Dan.Ministrul a apreciat deschiderea Jandarmeriei in a colabora cu Politia si cu Politia de Frontiera."Stiu ca in spatele unei normalitati exista multa munca de echipa, dar mai stiu si ca aveti probleme serioase cu deficitul de personal, dotarile materiale insuficiente sau cadrul legislativ ce necesita ajustare. Jandarmeria Capitalei, cea care este solicitata la maximum la orice perturbare a climatului social, are cele mai insalubre sedii. Nu am uitat ca la prima mea vizita aici imi povesteati cum elevii invata in scoli care stau sa se darame. Am fost in Piata Victoriei si am vazut masinile Jandarmeriei cu care va desfasurati misiunile", a adaugat Carmen Dan.Ea a subliniat ca doreste sa imbunatateasca conditiile de munca ale jandarmilor, "de la echipamentele si mijloacele de interventie pana la sedii".