Continua restauratia in Sanatate. Deputatii din Comisia de Sanatate anuleaza reforma controlului in domeniul sanitar si trimit Inspectia Sanitara inapoi sub control local

Concret, cei din comisie au votat pentru eliminarea art. 26^1 din OUG 36/2016 , care prevede astfel:"Art. 261. Inspectia Sanitara de Stat din cadrul Ministerului Sanatatii organizeaza si coordoneaza metodologic, precum si din punctul de vedere al activitatii specifice structurile care desfasoara activitatea de inspectie sanitara de stat, structuri fara personalitate juridica din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti."Deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepresedinte al Comisiei, a explicat pentru HotNews.ro cum s-a desfasurat votul si a precizat ca prin eliminarea acelui articol "asistam la o restauratie", acuzand faptul ca ministerul vrea sa "controleze sistemul prin intermediul DSP-urilor" unde oamenii sunt "numiti politic"."Eliminarea articolului este un semnal politic foarte clar pe care il da majoritatea parlamentara prin care arata ca nu isi doresc ca inspectia sanitara sa aiba puterea pe care si-o dorea ministru Vlad voiculescu. A existat temerea in Comisia de Sanatate ca prin acorarea unor atributii sporite a inspectiei sanitare nu se doreste decat o suprareglementare. Noi am cerut reformularea acelui articol propus spre abrogare de catre presedintele Buicu psd pentru a fi cat mai clar care este rolul inspectiei sanitare ca institutie de forta controlata de minister in raport cu atributiile pe care le are aceasta structura in interiorul DSP. Din pacate, cu toate ca din partea dlui Buicu am gasit flexibilitate si dispozitie de a negocia reformularea acestui articol, dl Stamatian (PNL) a sustinut ca nu este nevoie ca inspectia sanitara sa aiba mai multe puteri decat are deja in interiorul DSP, spunand, citez: 'Eu cand eram la DSP Cluj, nu misca nimic fara mine. Daca eu voiam sa inchid o sectie o icnhideam daca nu, nu." Si aceasta trecere a inspectiei sanitare in subordinea ministerului este citez 'o prostie'". In conditiile date, dl Buicu, vazand ca nu exista omogenitate nici din partea opozitiei, a supus votului abrogarea acelui articol si cot la cot cu PNL si cu binecuvantarea ministerului care nu a avut niciun fel de pozitie desi era prezent un secrtar de stat acel articol a fost abrogat in urma votului", a precizat Ungureanu."Noi ne-am abtinut pentru ca noi consideram ca ar fi trebuie sa existe o reformulare a acelui articol, o consultare cu specialisti din DSP, o atenta aplecare asupra atributiilo rinspectiei sanitare in asa fel incat sa nu fie croite dupa dorinta unui ministru ci dupa nevoile unui sistem sanitar care este popular de spitale ce sunt in marea lor majoritate adevarate paduchelnite, bombe biologice pentru pacienti. Noi cei din USR ne-am fi dorit ca reforma inceputa de Vlad Voiculescu sa fie intarita, insa din pacate asistam la restauratie. Ministerul vrea sa controleze sistemul prin intermediul DSP-ului, unde stim ca sunt pusi numai oameni numiti politic", a continuat acesta.Comisia de Sanatate din Camera Deputatilor urmeaza sa dea un raport care sa contina aceasta modificare, insa acest lucru s-a amanat pentru ca se asteapta precizari de la minister pe marginea unui alt articol al ordonantei. Pana atunci sunt asteptate si puncte de vedere din partea DSP-urilor si a Ministerului Sanatatii pe acest subiect.Dupa ce va primi raport, legea de aprobare a OUG 36/2016, cu respectivele modificari, va intra la vot in plen, camera fiind decizionala.In luna ianuarie, majoritatea parlamentara din Senat a votat respingerea Ordonantei de Urgenta 79/2016 a guvernului Ciolos prin care se aduceau schimbari importante in privinta selectarii managerilor unitatilor sanitare publice, prin eliminarea restrictiilor privind participarea la concurs si deschiderea competitiei in selectarea celor mai competenti directori, dar care extindea si conflictul de interese pentru persoanele din conducerea spitalelor.