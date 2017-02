PSD Dolj solicita excluderea din partid a lui Mihai Chirica si Catalin Ivan

"Un capitol important al Statutului PSD prevede promovarea unui mod de lucru democratic, prin acceptarea pluralismului de idei si diversitatii opiniilor exprimate in mod liber, in cadrul organizat al partidului, prin respectarea hotararilor majoritatii si a celor adoptate de organele ierarhic superioare ale partidului si sa asigure aplicarea si respectarea acestora. Ca obligatii prevazute de Statut, orice membru PSD nu trebuie sa exprime in public, in numele partidului, pareri care contravin politicii si strategiei partidului sau hotararilor sale, trebuie sa respecte disciplina de partid si caracterul confidential al unor documente sau informatii de partid si sa militeze pentru pastrarea si intarirea unitatii partidului", se precizeaza in rezolutia PSD Dolj.Sursa citata sustine ca, in aceasta perioada foarte agitata din punct de vedere politic si social, PSD a avut nevoie mai mult decat oricand de unitatea si solidaritatea tuturor membrilor sai, insa "au existat si pozitii contrare partidului, voci care au militat in repetate randuri pentru dezbinare si ura, dorind sa creeze instabilitate si lipsa de solidaritate in partid"."Prin declaratiile facute in ultima perioada, primarul Mihai Chirica, vicepresedinte PSD, presedinte interimar al organizatiei judetene PSD Iasi, si europarlamentarul Catalin Ivan au criticat public, in repetate randuri, pozitiile si deciziile oficiale ale PSD, sustinand in mod evident vocea unei parti a strazii si a adversarilor politici ai PSD, fiind in rezonanta cu actiunile neconstitutionale ale presedintelui Klaus Iohannis, fapt ceea ce ii aseaza in grupul celor din afara partidului si in afara votului popular din 11 decembrie. Statutul PSD prevede ca membrii de partid trebuie sa aiba o conduita profesionala, morala si politica corespunzatoare intereselor partidului, iar prin declaratiile si actiunile repetate, Mihai Chirica si Catalin Ivan au incalcat flagrant prevederile Statutului PSD", se mai spune in document.