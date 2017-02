Ionela Dobrica, in prezent deputat de Buzau, este cea pentru care a intervenit Valeriu Zgonea

"Am primit mai multe intrebari legate de dosarul DNA in care sunt citati Valeriu Zgonea si tatal meu, Dumitru Dobrica. Numirea mea in functia de subsecretar de stat a fost facuta la propunerea PSD si a respectat toate prevederile legale. Nu cunosc nimic in legatura cu lucrurile care sunt scrise de DNA in comunicatul referitor la acest dosar. In acest moment nu am nicio calitate in dosar. Am incredere in corectitudinea justitiei in Romania", a afirmat Ionela Dobrica, miercuri, intr-o postare pe pagina sa de Facebook Ionela Dobrica este fiica fostului consilier judetean al CJ Buzau, Dumitru Dobrica, cel care este urmarit penal pentru cumparare de influenta in acelasi dosar ca Valeriu Zgonea.Tanara are 27 de ani si a fost aleasa deputat de Buzau in decembrie 2016, din partea PSD Conform fisei de candidat la alegerile parlamentare din 2016, Ionela Dobrica a absolvit Facultatea de Cai Ferate, Drumuri si Poduri, la Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, in 2012, iar in 2015, cursuri postuniversitare de Politica Externa si Diplomatie, la Institutul Diplomatic Roman.Ea a fost presedinte al Centrulului National de Management pentru Societatea Informationala in 2014-2015, perioada in care a fost si subsecretar de stat in Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, se mai arata in fisa de candidat.In 2010, Ionela Dobrica a fost aleasa vicepresedinte al TSD, iar de la sfarsitul anului 2016 este presedinte al TSD Buzau.Conform declaratiei de avere postate pe site-ul Camerei Deputatilor si completata in ianuarie 2017, Ionela Dobrica are un teren intravilan in localitatea Comandau, din judetul Covasna, cumparat in anul 2009, si o casa de vacanta in acelasi loc, de 200 de metri patrati, care a fost construita tot in 2009.De asemenea, ea precizeaza ca a acordat un imprumut de 63.000 de lei in nume personal organizatiei PSD Buzau, banii reprezentand "contributie la campanie electorala".Ionela Dobrica mai declara ca in anul fiscal 2016 a incasat suma de 6.228 lei de la Ministerul Comunicatiilor, in calitate de subsecretar de stat. Totodata, in 2016, ea a mai obtinut 4.500 de lei de la Consiliul Judetean Alba, reprezentand cheltuieli judiciare, si 1.500 de lei din functia de deputat.

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus punerea in miscare a actiunii penale si controlul judiciar pentru 60 de zile fata de Valeriu Stefan Zgonea , vicepresedinte in perioada 2010-2012 si ulterior presedinte al Camerei Deputatilor in legislatura 2012-2016, pentru trafic de influenta.Totodata, s-a dispus urmarirea penale fata de Dumitru Dobrica, consilier judetean la Consiliului Judetean Buzau, in perioada iunie 2004-decembrie 2013, si administrator/actionar al unei societati comerciale, pentru cumparare de influenta.In cursul lunii iulie 2012, Valeriu Zgonea a fost numit in functia de presedinte al Camerei Deputatilor."In acest context, incepand cu luna iulie 2012, suspectul Dobrica Dumitru i-a promis inculpatului Zgonea Valeriu Stefan, iar acesta din urma a acceptat foloase necuvenite in schimbul interventiei pe langa functionarii publici asupra carora a lasat sa se creada ca are influenta, in vederea numirii unei rude a lui Dobrica Dumitru intr-o importanta functie publica", arata DNA.Zgonea a primit de la Dumitru Dobrica Dumitru foloase necuvenite in valoare de aproximativ 52.000 de lei, "reprezentand contravaloarea unor servicii de turism - excursie de patru zile la Viena intre 16 si 19 mai 2013 - si cheltuieli legate de construirea unei case de vacanta in judetul Covasna", precizeaza procurorii.In 22 aprilie 2013, ca urmare a demersurilor facute de Zgonea, persoana respectiva a fost numita in functia de presedinte al Centrului National de Management pentru Societatea Informationala din Ministerul pentru Societatea Informationala, desi nu avea pregatire de specialitate in domeniu. Ulterior, tot ca urmare a demersurilor facute de Zgonea, persoana respectiva si-a pastrat functia la nivelul administratiei publice centrale, fiind numita, in 23 ianuarie 2014, in functia de subsecretar de stat in Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale.Valeriu Zgonea a fost audiat, miercuri, aproximativ doua ore si jumatate la DNA Ploiesti.