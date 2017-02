Florin Iordache despre ancheta DNA privind OUG 13: Nu am fost citat

Intrebat daca a primit citatie pana acum pentru a se prezenta la DNA in acest caz, Iordache a spus ca nu, subliniind ca nu stie ce ancheteaza DNA in legatura cu ordonanta mentionata."Ce sa va spun? E o ancheta in derulare, am inteles ca cineva a facut o sesizare la DNA, ancheteaza. Sa ancheteze!", a adaugat Florin Iordache.El a mai afirmat ca decizia de a demisiona a fost una personala, reprezentand "un pas in spate" in contextul presiunii publice, pentru a nu determina caderea guvernului."Eu am avut sustinere totala din partea guvernului, cat si din partea colegilor mei, in Parlament - a fost si acea motiune (...) care a fost respinsa. Dar datorita faptului ca s-a inoculat ideea ca de fapt Ordonanta 13 poate duce la caderea guvernului, eu personal mi-am asumat, pentru ca cele doua proiecte si cele doua idei au fost ale mele. Mi-am asumat, am facut un pas in spate".Intrebat daca a discutat despre continutul OUG 13 cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, si cu premierul Sorin Grindeanu, Iordache a afirmat ca nu a discutat cu Liviu Dragnea pe aceasta tema, insa premierul "a cunoscut cuprinsul ordonantei"."Cu domnul Dragnea, vizavi de ordonanta, n-am discutat. (...) Singurele discutii le-am avut cu domnul Grindeanu pentru ca, pana la urma, erau discutii colegiale si dumnealui a stiut sau a cunoscut cuprinsul ordonantei, fara indoiala. Tot guvernul a fost de acord cu cuprinsul ordonantei, nu asta era problema. Problemele au aparut din cauza presiunii publice, ca a existat acea tensiune in piata ca vezi doamne, nu stiu ce rezolva aceasta ordonanta si cui ii e adresata", a mai declarat Iordache.El a participat miercuri, la Slatina, la Comitetul Executiv Judetean al PSD Olt si apoi la o conferinta de presa sustinuta alaturi de presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, si de presedintele executiv al organizatiei judetene de partid, Marius Oprescu.Stanescu si-a exprimat sustinerea personala si a organizatiei de partid pentru Florin Iordache: "Domnul deputat Iordache are tot sprijinul organizatiei noastre, inclusiv al meu, pentru ca pana la urma a fost o decizie a cabinetului Grindeanu (...) nu a fost o decizie numai a dumnealui. De aceea domnul Iordache are tot spirjinul nostru, nu numai la nivel central dar si la nivel local, inclusiv al meu".Stanescu a mentionat ca fostul ministru al Justitiei "se asteapta" sa fie chemat la DNA si a adaugat ca exista o presiune "asa de mare sa plecam de la guvernare, incat aproape ca nu va inchipuiti"."PSD, la nivelul judetului Olt, suntem foarte uniti, solidari, hotarati sa ne ducem pana la capat programul de guvernare, indiferent cati mai raman dintre noi, pentru ca presiunea este asa de mare sa plecam cumva de la guvernare, incat aproape nu va inchipuiti. Sigur, probabil ati vazut. In Ministerul Justitiei, toata lumea a fost chemata la DNA. (...) Domnul ministru (fostul ministru Florin Iordache), probabil o sa va spuna, se asteapta si dumnealui sa fie (n.r. chemat la DNA). E unicat ce se intampla in tara noastra", a spus Paul Stanescu.