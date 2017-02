PNL cere respingerea OUG 6 si 9. Turcan: Guvernul Grindeanu i-a asigurat lui Liviu Dragnea nu doar albirea dosarului, ci si huzurul pe banul public

"In plan economic, exista 2 masuri ale guvernului Grindeanu care au acelasi impact nefast, dar in plan economic, ca cel avut de ordonanta 13. Ordonanta 6 transforma Ministerul Dezvoltarii intr-un mamut care va administra aproximativ 30 de miliarde de lei dupa voia ministrului Shhaideh. Adica, dupa voia presedintelui Camerei Deputatilor Liviu Dragnea. Prin Ministerul Dezvoltarii Regionale, autoritatile locale pot lua credite de angajament in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala intr-un mod strict arbitrar, intr-un mod care depinde doar de voia ministrului dezvoltarii regionale, adica a domnului Liviu Dragnea. In felul acesta se creeaza un buget paralel fata de bugetul care a fost votat in Parlament. Prin acest buget paralel se acopera interesele clientelei politice PSD-ALDE si, in acelasi timp, se introduce o discriminare intre autoritatile publice locale, intre cele favorizate de PSD-ALDE si cele defavorizate" a declarat Turcan."Avertizam ca acest mod de administrare a banului public nu este decat primul pas in procesul cu care ne-a obisnuit deja PSD de a folosi discretionar finantele tarii. Dar Guvernul Grindeanu nu s-a oprit aici. Ordonanta 6/2017 este completata de OUG 9 care elimina din Legea Finantelor Publice limitele creditelor de angajament si interdictia de a schimba destinatia banilor. Adica se elimina raspunderea penala in privinta abuzului in cheltuirea bugetelor publice locale" a continuat ea."Pentru a fi clar - Guvernul Grindeanu i-a asigurat lui Liviu Dragnea nu doar albirea dosarului, ci si huzurul pe banul public si folosirea bugetului statului in scopul clientelei politice. Prin urmare, PNL cere discutarea in Parlament in procedura de urgenta si a celor 2 ordonante economice care pun in pericol bugetul tarii, instituie arbitrariul si elimina raspunderea in alocarea fondurilor destinate dezvoltarii locale si centrale", a incheiat Turcan.Cele doua ordonante se afla in procedura legislativa la Senat, prima camera sesizata, si inca nu au primit raport de la comisiile de fond.