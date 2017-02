Dragnea: Specialistii sa spuna ce se facem cu OUG 13/ Trebuie facuta o dezbatere integrata despre toata legislatia din domeniul judiciar, inclusiv codurile penale

Despre OUG 13"Guvernul a abrogat OUG 13, parlamentul trebuie sa adopte OUG 14. Pentru OUG 13 trebuie sa spuna specialistii ce sa facem cu ea. Nu sunt specialist."Despre raspunderea magistratilor"Pe mine ma intereseaza sa identificam un pachet de legi prin care judecatorii sa se simta mult mai protejati, de preisuni sau influente ale anumitor persoane. Vreau sa fiu sigur ca instanta judeca doar din punct de vedere al legii si doar cum (ii dicteaza) constitiinta."Despre proiectul lui Tariceanu care exclude presedintele si ministrul justitiei din procedurile de numiri ale procurorilor sef si a presedintelui ICCJ:"Domnul Tariceanu a cerut sa se amane aceasta dezbatere, am avut o discutie in cadrul acestei dezbateri trebuie implicate structuri respectate - UNJR, experti de la Comisia de la Venetia, poate de la Comisia European. Trebuie discutat cu expertiza ce trebuie facut.Judecatorii sa se simta protejati ca pot judeca cum le dicteaza constiinta si orice justitiabil sa aiba garantia ca primeaza legea."De cine si de ce sa fie protejati? Care sunt parghiile?"S-a tot discutat in presa despre tot felul de cazuri, declaratii, care vorbesc de astfel de influente. Noi consideram ca trebuie sa vedem care este cel mai bun cadru legal pentru a nu fi astfel de influente.Despre "inregistrari cu un domn procuror" prezentate de RTV: "Nu lovesc neaparat in credibilitatea dnei Kovesi sau a Procurorului General, dar arata ca macar o parte din sistemul judiciar este corupt.UNJR, Asociatia Magistratilor, experti de la Consiliul Europei - vor gasi care este cel mai bun pachet de prevederi legale pentru asa ceva.Despre toata legislatia trebuie facuta o dezbatere integrata. Nu cred ca trebuie legi separate. Trebuie implicate toate partile. Cand spun taota legislatia vorbesc si de cele doua coduri penale."Cum va explicati ca sunteti pe locul 5 al ultimului sondaj privind increderea in personalitati (Firea pe locul 1)? "Discutiile foarte pasnice despre ordonanta. Ca presedinte de partid decontez politic orice critica adusa guvernului. Niciodata nu o sa ma vedeti ca, daca cumva Guvernul va face o greseala, eu sa ma delimitez de Guvern. Vom fi solidari."