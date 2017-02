Nicolicea propune ca in legea de aprobare a OUG 14 sa scrie ca OUG 13 si-a incetat efectele si ca procedura legislativa inceteaza/ OUG 14 va fi adoptata saptamana viitoare/ Presa, data afara din comisie

"Ne-a sosit instiintarea, nu avem la Comisie deocamdata, nu ni s-a repartizat sau nu a ajuns OUG 14. Profitand de aceasta discutie, personal le-am pus la dispozitie colegilor toata documentatia in asa fel incat sa se poata lua urmatoarele masuri la urmatoarea sedinta si acesta a fost consensul. Consensul este OUG 14 sa fie aprobata si clarificata situatia ordonantei 13, in sensul ca i-au incetat toate efectele juridice de la data la care ordonanta 14 a intrat in vigoare. Adica OUG 13 a fost abrogata la data respectiva. Ramane ca pana luni, cand vom avea aceasta sedinta, colegii sa vina cu propuneri care sa nu mai poata sa fie contestate de catre nimeni"Voi solicita Biroului Permanent ca luni sa lucram in paralel cu plenul, in asa fel incat plenul sa se poata pronunta luni sau marti pe ordonanta 14, sa o aprobe" a declarat Nicolicea dupa sedinta Comisiei Juridice de miercuri, citat de News.ro."Ordonanta 13 nu a venit.", a afirmat liderul deputatilor PSD.Intrebat daca nu trebuie data o lege de aprobare sau de respingere a OUG 13, Nicolicea a raspuns: "Conform unei decizii a Curtii Constitutionale, opinia exprimata de domnul profesor Vida, opinia exprimata de domnul profesor Muraru si de doamna Elena Simina Tanasescu, Parlamentul poate sa legifereze orice, dar nu poate legifera in neant, nu poate legifera o ordonanta care este abrogata".Pe de alta parte, celalalt lider al parlamentarilor PSD si al Comisiei Juridice din Senat, Serban Nicolae, afirma marti ca OUG 13 trebuie dezbatuta in continuare. Acesta a insistat ca proiectul de lege de aprobare a OUG 13, care se afla pe ordinea de zi de marti a comisiei, sa fie discutat intr-o dezbatere mai ampla fixata pentru 21 februarie. Mai mult, acesta a chestionat-o pe reprezentanta Ministerului Justitiei in legatura cu ratiunea din spatele adoptarii OUG 13 de catre Guvern, iar aceasta i-a replicat ca vointa Guvernului este ca aceasta sa nu existe si a recomandat sa se adopte un proiect de lege de respingere.Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa prevede, la alineatul (3) al articolului 64, se prevede ca "abrogarea unei dispozitii sau a unui act normativ are caracter definitiv". "Nu este admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior sa se repuna in vigoare actul normativ initial. Fac exceptie prevederile din ordonantele Guvernului care au prevazut norme de abrogare si au fost respinse prin lege de catre Parlament", mai prevede legea.Intrebat de ce a fost data presa afara de la Comisia Juridica, deputatul a explicat ca membrii Comisie trebuiau sa discute niste chestiune organizatorice interne."Am avut probleme organizatorice interne si la aceste probleme organizatorice interne nu vrem sa facem declaratii la presa, ci vrem sa rezolvam niste probleme. Nu v-am dat afara, ci doar v-am spus ca sedinta s-a incheiat si urmau o chestiune de probleme in afara sedintei", a raspuns Nicolicea."A fost vorba de clarificarea situatiei din Comisia Juridica, in spiritul transparentei am vorbit cu colegii sa nu mai luam pe ordinea de zi probleme care nu sunt prezentate cu 24 de ore inainte si am constatat ca dl Andronache (Gabriel Andronache, deputat PNL - n.r.) a facut o propunere, neexistand consens a incercat, incalcand aceasta regula de transparenta. Am clarificat aceste lucruri care tin de bucataria interna si la acestea nu participa presa" a spus el.Discutia s-a referit la proiectul de lege de aprobare a OUG 78/2016 privind functionarea DIICOT, pentru care reprezentantii DIICOT - procurorul sef si procurorul sef adjunct, prezenti la comisie, au propus cateva amendamente care vizau cresterea numarului ofiterilor de politie judiciara.Nicolicea a propus amanarea acestei discutii avand in vedere existenta amendamentelor, in timp ce Andronache a sustinut discutarea in sedinta de miercuri.Mai mult, Nicolicea a precizat saptamana trecuta ca nu exista o obligatie sa fie invitati reprezentantii structurilor judiciare atunci cand se discuta legi care le vizeaza si ca poate fi suficient depunerea unui punct de vedere scris.