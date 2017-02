Serban Nicolae (PSD) vrea eliminarea termenului de un an in care sa fie recuperate prejudiciile, din legea gratierii

Mai mult, Nicolae a declarat ca acest proiect, pe care fostul ministru al Justitiei Florin Iordache l-a anuntat in seara de 31 ianuarie odata cu OUG 13, trebuie amendat "din temelii"."Nu inteleg de ce se vorbeste de acea dispozitie de recuperare a prejudiciului. Este exagerata si pune sub semnul intrebarii semnificatia gestului de clementa", a argumentat senatorul PSD, citat de Digi 24 . Potrivit acestuia, nu ar trebui sa existe un termen pana cand un condamnat eliberat sa returneze prejudiciul creat, precizand ca, daca persoana este dusa in penitenciar, aceasta nu mai are mijloacele necesare sa returneze acest prejudiciu.In proiectul de lege al Guvernului Grindeanu, la art. 4 alin. 1 si 2 se prevede: "Gratierea prevazuta la art. 1-2 este conditionata de achitarea, in termen de 1 an de la condamnarea definitiva sau, dupa caz, de la punerea in libertate, a despagubirilor la care persoana condamnata a fost obligata prin hotarare judecatoreasca definitiva. Nerespectarea conditiei (...) atrage revocarea gratierii, pedeapsa stabilita sau restul ramas neexecutat urmand sa se execute in regim de detentie".Comisia juridica va da un raport pe acest proiect martea viitoare, pe 21 februarie.