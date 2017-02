Basescu ii sugereaza lui Iohannis sa introduca le referendum si o intrebare privind un parlament cu 100 de senatori si 200 de deputati

Mesajul de pe Facebook a lui Traian Basescu:"Oare va juca Domnul Presedinte Iohannis?In 2009, eu am declansat un referendum pentru ca Parlamentul sa devina unicameral si sa aiba 300 parlamentari. Un parlament unicameral implica si modificarea Constitutiei, nu numai a Legii Electorale.Desi a fost validat de Curtea Constitutionala, referendumul nu a fost pus in aplicare de Parlament, incalcandu-se grav Art. 2 alin.1 din Constitutia Romaniei care spune clar, citez, 'Suveranitatea nationala apartine poporului roman, care o exercita prin organele sale reprezentative, consultare prin alegeri libere, periodice si corecte, precum si prin referendum'.Azi, Presedintele Iohannis ar putea introduce la referendumul pe care il va declansa si intrebarea: 'Sunteti de acord ca Parlamentul Romaniei sa fie format din 100 senatori si 200 deputati ?'. Aceasta intrebare, daca referendumul va fi validat, face imposibila nerespectarea rezultatului referendumului pentru ca nu mai este necesara modificarea Constitutiei, ci doar a Legii Electorale.In plus, intrebarea are avantajul ca va fi un catalizator pentru prezenta la vot a romanilor si nici nu repeta intrebarea din 2009."