Dragnea, intrebat ce face cu disidentii din PSD: Ii pastram pentru samanta

Intrebat ce vrea sa faca cu aceste voci critice din PSD, Liviu Dragnea a raspuns: "Ii pastram pentru samanta".El a adaugat ca nu vrea sa "puna problema excluderii" lui primarului de Iasi, Mihai Chirica, si ca PSD "functioneaza bine".Insa "se incearca sa se induca ideea ca sunt probleme in partid" iar "o minciuna repetata la nesfarsit risca sa ajunga adevar", a aratat Dragnea.Seful PSD a negat si existenta unor probleme in relatia sa cu premierul Sorin Grindeanu, caracterizand relatia ca fiind "foarte buna"."Vorbim in fiecare zi, mai avem putin si ne intalnim in fiecare zi", a adauga Liviu Dragnea.