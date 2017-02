Eugen Tomac (PMP) acuza aparitia unei majoritati PSD-PNL

"Am asistat astazi in parlament la o lovitura teribila data democratiei de catre partidele surde si complet straine de interesele romanilor. Din 2009 pana in prezent, am luptat pentru a pune in aplicare decizia referendumului privind reducerea numarului de parlamentari la 300. PMP a propus o initiatia legislativa in parlament prin care am cerut ca numarul de parlamentari sa fie redus la 300. Constantam, astazi, ca atat PSD, cat si PNL, au votat impotriva acestei initiative. Regretam ca doar doua partide au inteles mesajul pe care l-au transmis romanii. Cei peste 9.500.000 de romani care au iesit la referendumul din 2009 si au votat pentru reducerea numarului de parlamentari. Este regretabil ca s-a creat in parlament o majoritate care doar mimeaza interesul fata de cetateni, intr-o perioada in care observam ca exista din ce in ce mai multa tensiune in societate.", a declarat, marti, Eugen Tomac, in Parlament.Eugen Tomac a intrebat retoric de ce se mai organizeaza un referendum in conditiile in care PNL si PSD au repins astazi proiectul de lege privind reducerea numarului de parlamentari la 300, in acord cu rezultatele referendumului din 2009."Pentru a incerca sa fure acesta initiativa civica laudabila a cetatenilor care protesteaza impotriva clasei politice, se invoca ideea unui nou referendum. De ce mai organizam un referendum in conditiile in care PSD si PNL au respins astazi in plenul camerei deputatilor initiativa de a reduce numarul de parlamentari la 300. Avem nevoie de un parlament eficient iar ceea ce s-a intamplat astazi este o lovitura data democratiei si o palma data poporului roman. Este inadmisibil acest lucru, il condamnam cu toata fermitatea si vom lupta cu toate mijloacele pe care le avem la dispozitie pentru a duce mai departe acest mesaj. Cred ca de aici trebuie sa plecam cand discutam despre respectul fata de cetateni. Suntem consternati de modul in care au tratat toate partidele din parlament, cu exceptia colegilor din USR, care au sustinut demersul nostru. ", a declarat Tomac. "S-a recreat o majoritate USL", a completat, la randul sau, deputatul PMP Robert Turcescu.In final, Tomac a adaugat ca se va reveni "cat de curand" asupra initiativei legislative privind numarul de parlamentariDeputatii au respins marti propunerea legislativa pentru modificarea alin. (2), (3) si (5) ale art. 5 din Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente. Propunerea legislativa a fost respinsa de Senat, Camera Deputatilor fiind decizionala in acest caz.