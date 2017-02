VIDEO Camera Deputatilor: Votul electronic a fost reintrodus la sedinte; au fost facute 8 teste de acomodare

"Urmare a modificarii regulamentului Camerei Deputatilor, sistemul de vot electronic a fost supus unei operatiuni de update si a fost auditat de catre o terta parte din punct de vedere a conformitatii cu standardul ISO 27001, sistem de management al securitatii informatiei. Urmare a acestei operatiuni, urmatoarele aspecte au fost implementate: pe ecranul consolei in timpul votului vor fi afisate patru taste digitale inscriptionate cu prezent, pentru, contra, abtin, reprezentand optiunile: prezent, nu votez, vot pentru, vot pentru, vot impotriva, abtinere", le-a explicat Dragnea deputatilor.El a mai anuntat ca, in conformitate cu deciziile Biroului Permanent, nu se vor mai elibera duplicate ale cardului de vot in timpul sedintei de plen, doar in mod exceptional inainte sau dupa sedinta. Dragnea i-a atentionat pe parlamentari ca daca, voluntar, nu vor apasa nicio tasta, vor fi considerati absenti."Intervalul de timp pentru fiecare vot este de 15 secunde pana toti deputatii se familiarizeaza cu sistemul de vot", a mai precizat Dragnea, adaugand ca a dat dispozitie secretariatului general al Camerei Deputatilor sa asigure permanent asistenta pe toata perioada sesiunilor de vot electronic."In aceste conditii, in sfarsit, dupa o lunga perioada dupa o istorie zbuciumata, votul electronic a fost reintrodus in Camera Deputatilor", a spus Dragnea.Dupa testarea sistemului de vot, deputatii au votat electronic peste 70 de proiecte care aveau raport de respingere din partea comisiilor de specialitate.Sistemul de vot electronic nu mai functiona de anul trecut.