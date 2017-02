Desi a fost abrogata, OUG 13 va primi un prim raport in Senat martea viitoare, impreuna cu proiectul legii gratierii

Marti a avut loc insa o dezbatere preliminara pe aceste subiecte. Senatorul PSD Serban Nicolae a insistat ca reprezentanta Ministerului Justitiei sa detalieze "care a fost ratiunea aparitiei OUG 13", iar aceasta a repetat in mai multe randuri ca nu are mandat pentru a sustine ordonanta avand in vedere ca "vointa ulterior a Guvernlui a fost in sensul abrogarii integrale", ba chiar sugerand ca in acest caz "o lege de respingere este cea mai buna, avand in vedere vointa Guvernului ca aceasta ordonanta sa nu existe".In privinta proiectului pentru graţierea unor pedepse şi a unor măsuri educative privative de libertate, senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a spus ca PNL nu sustine proiectul intrucat nu rezolva problemele suprapopularii penitenciarelor. Potrivit acesteia, doar 2200 de persoane ar urma sa fie eliberate in urma intrarii in vigoare a acestei legi si printre acestea se afla inclusiv "profanatori de morminte".La sedinta din 21 februarie ar urma sa fie invitati si reprezentanti ai CSM, precum si ministrul Justitiei.Pentru ambele proiecte Senatul este prima camera sesizata, Camera Deputatilor fiind decizionala.PNL si USR au insistat atat la comisie cat si in plenul Senatului care a avut loc marti dimineata, si in care s-a adoptat OUG 14 de abrogare a OUG 13, ca cele doua ordonante sa fie discutate la pachet, insa majoritatea parlamentara a respins aceste propuneri.