USR: PSD isi urmeaza planul de a mentine in viata OUG 13

Deputatul Dan Barna, purtatorul de cuvant al USR, afirma intr-un comunicat de presa ca riscurile de neconstitutionalitate ale OUG 14 care abroga OUG 13 raman si acuza PSD ca "si-ar putea atinge obiectivul de spalare-prespalare a camarilei penale".Marţi, plenul Senatului a adoptat OUG 14 cu amendamentele propuse de senatorul USR George Dircă, prin care două articole privind recuperarea prejudiciului şi controlul judiciar au fost puse în acord cu decizii anterioare ale Curţii Constituţionale ale României, noteaza USR in comunicat.Explicatiile USR:"Există în continuare pericolul real ca OUG 14 să fie declarată neconstituţională din cauza procedurii prin care a fost adoptată, care încalcă reguli fundamentale de tehnică legislativă, ce nu pot fi corectate. Legea prevede că pot fi abrogate doar actele normative de importanţă şi complexitate deosebită. Este impusă şi condiţia ca intervenţiile propuse (în acest caz actul normativ de abrogare) să intre în vigoare la aceeaşi dată cu actul normativ abrogat. Or, OUG 13 era deja parţial în vigoare la data adoptării ordonanţei de abrogare, iar importanţa şi complexitatea deosebită sunt discutabile. Practica stabilă a CCR este de a declara neconstituţionale textele care încalcă regulile de tehnică legislativă.În situaţia în care OUG 14 ar fi declarată neconstituţională, OUG 13 ar reintra în vigoare dacă Parlamentul nu o respinge, de urgenţă, prin vot, înaintea adoptării OUG 14.USR constată că majoritatea PSD face tot ce îi stă în putinţă să tergiverseze respingerea de către Parlament a OUG 13 şi să grăbească adoptarea OUG 14, care are probleme de constituţionalitate. USR crede că paşii majorităţii PSD-ALDE fac parte dintr-un plan bine pus la cale pentru a menţine în viaţă OUG 13, pe care parlamentarii majorităţii îl urmează ca pe ceas.""Din punct de vedere tehnico-juridic, cea mai periculoasă soluţie este adoptarea, în prima fază a OUG 14/2017 şi abia apoi a legii de respingere eventuală a OUG 13/2017. In această variantă pe care o susţin domnul Şerban Nicolae şi PSD, la orice moment în viitor, oricine va contesta OUG14/2017 la CCR şi va obţine, foarte probabil, declararea neconstituţionalităţii ei (datorită spre exemplu, prevederilor din legea 24/2000,risc ce nu poate fi acoperit), va realiza învierea lui Lazăr pentru OUG13/2017 şi va aduce binecuvântarea legii penale mai favorabile pentru domnul Dragnea şi cei asemeni domniei sale.Prin această înşelătorie bine ticluită PSD îşi va atinge obiectivul de spălare-prespălare a camarilei penale, reuşind ca OUG 13/2017 să producă efecte juridice în baza principiului existenţei legii penale mai favorabile. Această opinie este împărtăşită de toţi juriştii şi profesorii de drept cu care ne-am consultat şi care au confirmat că, în această ipoteză, efectul reactivării OUG 13 nu poate fi evitat", adauga Barna, purtatorul de cuvant USR.OUG 13/2017 va primi un prim raport de la comisia juridica din Senat martea viitoare, pe 21 februarie.