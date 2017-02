​PSD Arges se mobilizeaza pentru un miting de sustinere a Guvernului Grindeanu la Pitesti/ Precedenta incercare a esuat total

Mai multi primari PSD din Arges pregatesc un miting de sustinere a Guvernului Grindeanu pentru care ar fi cerut autorizatie in ziua de sambata, ora 17 in Piata Milea, dupa cum rezulta dintr-o serie de discutii intr-un grup pe watsupp, communicate HotNews.ro de unul dintre membrii grupului de discutii. Din dialoguri rezulta ca din fiecare localitate cu primar PSD ar urma sa participe 300 de persoane. Pe data de 6 februarie, un miting convocat pe Facebook de sustinatorii PSD a esuat total, nici un participant nefiind prezent la ora stabilita.“Ori dam semnal, ori ne lasam pagubasi. Sub 5000 de persoane ne face de ras”, scrie unul dintre participantii la discutii. Un altul ii raspunde: “daca ne organizam serios cu raspundere vom fi peste 5000”. Un alt membru PSD Arges face un inventar al fortelor de partid: “avem 680 de consilieri locali, 75 de primari, 20 de consilieri judeteni, viceprimari, parlamentari. E cazul sa aratam solidaritate”.Unul dintre ziaristii locali apropiati PSD a postat pe pagina de Facebook urmatorul mesaj: “In sfarsit! S-a trezit PSD Arges! Sambata, mega miting la Pitesti! Asa da!”Pe data de 6 februarie, nicio persoana nu a aparut, luni dupa amiaza, pana la ora 18.00, la manifestatia convocata pe Facebook de catre sustinatorii PSD si ALDE in centrul municipiului Pitesti si programata pentru ora 17.00. Zeci de jandami se afla in zona, pregatiti sa intervina, insa niciun participant nu era prezent in centrul Pitestiului, unde ar urma sa aiba loc evenimentul de sustinere a Guvernului.