Klaus Iohannis: Bugetul, problematic si riscant. Risc real sa se depaseasca deficitul de 3%. Decizia privind promulgarea sau retrimiterea in Parlament, in zilele urmatoare

Mi s-a parut corect sa cunosc opinia Guvernului inainte de a lua o decizie de promulgare sau retrimitere in Parlament.Bugetul, la o prima analiza, este unul problematic si riscant.Se prevad venituri care, dupa parerea mea, sunt supraevaluate si cheltuieli foarte mari.Exista riscul real sa se depaseasca deficitul de 3%.Nu putem sa nu vedem ca avem o suma foarte mare la asa-numitele credite de angajament, care va apasa asupra bugetului din anii urmatori.Toate aceste lucruri le-am transmis astazi Guvernului.Impreuna cu echipa mea, in zilele urmatoare vom aprofunda analiza.In ansamblu, trebuie sa recunosc ca sunt ingrijorat.Decizia o voi lua in zilele urmaroare.