Victor Ponta: Nu mi-a propus nimeni sa fiu ministrul Justitiei si nu imi doresc absolut deloc asa ceva ! Clar?

"Ma bucur ca nu sunt chiar singurul "nebun" care nu a votat si nu sustine aceasta poveste inutila si groteasca cu referendumuri ale Presedintelui contra PSD!Dar sunt foarte ingrijorat pt Romania - in timp ce singurele noastre subiecte sunt : dosare, catuse, proteste , referendumuri nimeni nu mai da doi bani pe : economie, fonduri europene, investitii, sanatate, educatie, politica externa si regionala!!! Si o o sa vedeti foarte curand care este pretul pe care il platim toti ! Atata placere sinucigasa nu am vazut la alt popor!Ps - am spus ca nu ma mai intereseaza si nu mai raspund la toate prostiile si barfele "din piata" / dar pentru ca oameni seriosi m-au intrebat azi trebuie sa precizez : nu mi-a propus nimeni sa fiu Ministrul Justitiei si nu imi doresc absolut deloc asa ceva ! Clar? ( ultima data cand am am fost Ministru al Justitiei am facut numai greseli :)!"