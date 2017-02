Liviu Dragnea, intrebat daca Victor Ponta va fi propus ministru al Justitiei: Nu cred ca Victor vrea asa ceva, astept ca premierul sa vina cu propuneri la partid

Liviu Dragnea a adaugat ca "Aici un cuvant important il are primul ministru. Eu nu sunt prim ministru, stiti foarte bine. I-am spus primului ministru ca astept niste propuneri."Premierul Sorin Grindeanu si fostul premier Victor Ponta s-au intalnit luni la Guvern , au confirmat pentru HotNews.ro surse guvernamentale.Informatia a fost publicata initial de stiripesurse.ro, care sustine ca fostul premier "si-ar dori sa-si faca prezenta in actualul cabinet condus de Sorin Grindeanu".Intalnirea Grindeanu -Ponta a avut loc pe fondul racirii relatiilor dintre liderul PSD si primul ministru. HotNews.ro a scris ca decizia abrogarii ordonantei 13 a fost luata unilateral de premierul Grindeanu, in ciuda opozitiei manifestate de Dragnea si Tariceanu.