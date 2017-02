Proiectul de aprobare a OUG 14, care abroga controversata OUG 13, pe agenda sedintei de marti a plenului Senatului

Senatorii din comisia juridica au adoptat, cu unanimitate de voturi, un raport favorabil proiectului de lege de aprobare a OUG 14/2017 si au admis doua amendamente formulate de USR prin care au fost puse in acord doua articole din OUG 14 cu deciziile Curtii Constitutionale.Astfel, a fost modificat alineatul (5) al articolului 25 din Codul de procedura penala declarat neconstitutional de catre CCR anul trecut (decizia 586/2016) si a fost introdusa posibilitatea recuperarii prejudiciului prin intermediul unei actiuni civile in cazul in care intervine prescriptia raspunderii penale.Un alt articol din Codul de procedura penala amendat de comisia juridica a Senatului pentru a fi pus in acord cu o decizie a CCR de anul trecut (decizia 614/2016) a fost articolul 215, alineatul doi care priveste controlul judiciar. CCR a statuat ca prevederile acestui articol sunt constitutionale in masura in care prelungirea masurii preventive a controlului judiciar se face cu aplicarea prevederilor articolului 212 alin. (1) si alin. (3) din Codul de procedura penala.Proiectul de aprobare a ordonantei va ajunge, marti, in sedinta de plen a Senatului, iar apoi va fi trimis Camerei Deputatilor, care este for decizional in acest caz.In cadrul sedintei comisiei juridice, senatorii PNL si cei ai USR au propus si respingerea OUG 13, la pachet cu aprobarea OUG 14.