Comisia juridica: raport de admitere pentru OUG 14 de abrogare a controversatei ordonante 13, de modificare a Codurilor penale

PNL si USR au cerut suplimentarea ordinii de zi asa incat si OUG 13 sa fie discutata in aceeasi sedinta cu OUG 14, insa aceasta propunere a fost respinsa la vot in comisie de majoritatea PSD-ALDE.Au fost adoptate doua amendamente care se refera completarea a doua articole din cele reintroduse in Codul de Procedura Penala prin textul OUG 14.Primul se refera la modificarea alin. (5) al art. 25, introducandu-se exceptia prescriptiei, astfel: "In caz de achitare a inculpatului sau de incetare a procesului penal, in baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza intai, lit. e) si f) - cu exceptia prescriptiei, i) si j), in caz de incetare a procesului penal ca urmare a retragerii plangerii prealabile, precum si in cazul prevazut de art. 486 alin. (2), instanta lasa nesolutionata actiunea civila."Cel de-al doilea modifica alineatul (2) al articolului 215^1, astfel: "In cursul urmaririi penale, controlul judiciar poate fi prelungit de catre procuror, prin ordonanta, daca se mentin temeiurile care au determiant luarea masurii sau au aparut temeiuri noi care sa justifice prelungirea acestuia, fiecare prelungire neputand sa depaseasca 60 de zile. Prevederile art. 212 alin. (1) si (3) se aplica in mod corespunzator."Cele doua amendamente, care se refera la tehnica legislativa, au fost sustinute si de Ministerul Justititei. "Au fost două amendamente admise şi două respinse. OUG 14 propunem să fie adoptată cu două amendamente provenite de la Comisia pentru constituţionalitate în sensul în care, pe raţiuni pur tehnice, de precizare normativă, s-au făcut câteva modificări la text. O modificare la art. 25, alin. 5 şi la art. 215 indice 1. E vorba de detalii tehnice, nici nu cred că ar trebui să intrăm foarte mult în amănunt. E vorba de corelarea unor texte normative", a declarat presedintele comisiei juridice, senatorul PSD Serban Nicolae.Raportul cu amendamente precum si proiectul de lege de aprobare a OUG intra la vot in plenul Senatului marti dimineata, de la ora 10.30, apoi va intra in procedura la Camera Deputatilor, care este camera decizionala.