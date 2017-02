SURSE Premierul Grindeanu s-a intalnit cu Victor Ponta la Guvern/ Se adanceste ruptura de Liviu Dragnea?

Victor Ponta nu a putut fi contactat pentru explicatii. Fostul premier este cunoscut drept unul din adversarii lui Liviu Dragnea in PSD. Cei doi s-au aflat mereu pe pozitii de rivalitate interna, chiar daca in public au pastrat aparenta unor bune relatii.Un alt posibil semn al rupturii intre premier si liderul PSD ar putea fi atacul dur lansat duminica seara de Romania TV la adresa premierului Grindeanu. Postul TV a prezentatimagini filmate de site-ul Cancan.ro din care reiese ca acesta ar fi petrecut sambata la un restaurant din Herastrau alaturi de afaceristul Petrica Hogea, despre care RTV arata ca a fost condamnat la inchisoare.Romania TV a prezentat pe larg trecutul lui Hogea si a insistat asupra prezentei lui Grindeanu intr-un anturaj nepotrivit. Ziarista Corina Dragotescu a comentat pe un ton foarte dur imaginile.Alaturi de cei doi, la masa ar mai fi fost si Ion Arsene, fost deputat implicat intr-un scandal sexual.Romania TV, post fondat de Sebastian Ghita, este folosit dupa fuga acestuia din tara de Liviu Dragnea pe post de principal instrument de propaganda al PSD.Tot duminica, liderul PSD Mihai Chirica (Iasi) l-a indicat in premiera pe Grindeanu drept posibil presedinte al PSD in locul lui Dragnea.