Ludovic Orban isi anunta "candidatura ferma" la presedintia PNL

Orban, fost candidat la Primaria Capitalei, anuntase ca se inscrie in aceasta cursa daca se lamureste problema pe care o are in instanta. El a fost achitat pe 31 ianuarie, in prima instanta, de judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul in care este acuzat ca i-a cerut bani omului de afaceri Tiberiu Urdareanu pentru campania electorala la alegerile locale din vara anului 2016. Decizia nu este definitiva.