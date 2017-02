Ovidiu Laicu, vicepresedintele PSD Iasi, cere demisia lui Mihai Chirica

"Vorbesc in nume propriu. Organizatia nu cere excluderea domnului Chirica. Prin declaratiile pe care le face domnul Chirica este mana cereasca pentru adversarii politici. Face parada ca ar fi pesedist. De fapt, prin declaratiile pe care le face se situeaza in cu totul in afara PSD-ului. El incalca niste articole din statutul PSD prin declaratiile pe care le face", a afirmat Ovidiu Laicu.El a admis ca Mihai Chirica are sustinerea intregii filiale a PSD, dar ca "pana acum a declarat doar de capul lui": "Nu a intrebat pe nimeni, nu a avut acordul Biroului Judetean al PSD Iasi. Prin actiunile sale, Mihai Chirica a aplaudat si a felicitat propaganda anti PSD. Si atunci il invitam sa ne lase in pace."Primarul Iasului, Mihai Chirica, liderul organizatiei judetene a PSD, a declarat in emisiunea "In fata ta" difuzata duminica de Digi 24, ca nu este multumit de felul in care Liviu Dragnea conduce partidul, precizand ca, potrivit prognozelor sociologice, acesta a pus partidul in pericol prin actiunile sale.Chirica a mai afirmat ca a ar fi necesar un congres PSD, insa nu acum cand spiritele sunt incinse, ci dupa calmarea situatiei, posibil in vara. Totodata, primarul Iasiului considera ca este necesara o schimbare de leadership si in managementul politic, pentru ca "politica conducerii cu pumnul de fier nu mai este adecvata".